Armonie compie 30 anni e annuncia un anno di eventi per festeggiare
Armonie celebra tre decenni di passione e impegno nel panorama musicale e culturale, un traguardo che merita di essere festeggiato con entusiasmo. Nel corso dell’anno, l’associazione Armonie Aps organizzerà una serie di eventi speciali per rendere omaggio a questa lunga storia di creatività e dialogo. Un’occasione per condividere successi, ricordi e progetti futuri, rafforzando il legame con la comunità e gli appassionati di musica.
L’associazione musicale e culturale Armonie Aps si prepara a vivere un traguardo storico: il 25 settembre 2026 compirà 30 anni. Per celebrare tre decenni di musica, formazione e comunità, Armonie ha annunciato una stagione artistica e musicale diffusa e molto articolata. Ha raccontarne i dettagli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
