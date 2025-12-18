Armonie compie 30 anni e annuncia un anno di eventi per festeggiare

Armonie celebra tre decenni di passione e impegno nel panorama musicale e culturale, un traguardo che merita di essere festeggiato con entusiasmo. Nel corso dell’anno, l’associazione Armonie Aps organizzerà una serie di eventi speciali per rendere omaggio a questa lunga storia di creatività e dialogo. Un’occasione per condividere successi, ricordi e progetti futuri, rafforzando il legame con la comunità e gli appassionati di musica.

