Armani e la Scala 45 anni d’amore Dai costumi di scena al foyer e i ballerini divennero i suoi modelli

Da oltre quarantacinque anni, Armani e la Scala di Milano condividono un legame indissolubile, tra costumi di scena, foyer e modelli d’eleganza. Un percorso che inizia nel 1980 con un abito bianco per una soprano, e che si snoda tra palco e ambiente teatrale, riflettendo un amore profondo e duraturo tra moda e arte lirica.

© Ilgiorno.it - Armani e la Scala, 45 anni d'amore. Dai costumi di scena al foyer e i ballerini divennero i suoi modelli Milano, 18 dicembre 2025 - È un po' come domandare se sia nato prima l'uovo o la gallina, chiedersi se Giorgio Armani abbia cominciato a vestire la Scala dal palco o dal foyer: il primo costume creato dallo stilista per il Piermarini risale al 1980, un abito bianco per la soprano Janis Martin, protagonista dell' Erwartung di Schönberg diretta da Claudio Abbado. Lo stesso anno in cui la casa di moda che aveva fondato nel 1975 vestiva l' American Gigolò di Richard Gere, posando la pietra angolare nell'epopea del Made in Italy, a Hollywood dove comunque due anni prima Diane Keaton aveva preso l'Oscar in un completo Armani.

