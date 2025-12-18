Aria di Natale in casa M&G Scuola Pallavolo

L’atmosfera natalizia avvolge casa M&G Scuola Pallavolo, con una cena di Natale che ha riunito oltre 250 persone tra atleti, tecnici, dirigenti, sponsor e tifosi. Un momento di festa e condivisione che celebra il successo e la passione del nostro mondo pallavolistico, dalla Superlega Yuasa Battery Grottazzolina alle formazioni giovanili. Un’occasione speciale per rafforzare il legame tra tutti coloro che rendono grande questa famiglia.

Una cena di Natale in grande stile con oltre 250 partecipanti per il mondo M&G Scuola Pallavolo, partendo dalla Superlega targata Yuasa Battery Grottazzolina, passando per tutte le altre formazioni giovanili e non solo, ma anche tecnici, dirigenti, sponsor, tifosi e simpatizzanti. Tutti insieme con la stessa passione negli occhi e un unico battito nel cuore, quello per la Yuasa Battery e per la sua storica avventura in Superlega con il secondo Natale nella massima serie Generazioni diverse accomunate dalla stessa passione sportiva con il volley che diventa identità e orgoglio di un territorio che ha imparato a sognare in grande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

