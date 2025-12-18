Arezzo piovono 200mila euro dalla Regione Bene il digitale… ma prima troviamo ‘ndo farla la pipì e ‘ndo parcheggiare!

Arezzo riceve 200mila euro dalla Regione per un innovativo progetto turistico che unisce digitalizzazione e strategie di destination management. Un'opportunità per valorizzare la città e migliorare l’esperienza dei visitatori, anche se le sfide quotidiane come trovare un posto auto o un bagno sono ancora da risolvere. Un passo avanti verso un turismo più smart e sostenibile, con un occhio al futuro e alle esigenze dei cittadini.

© Lortica.it - Arezzo, piovono 200mila euro dalla Regione. Bene il digitale… ma prima troviamo 'ndo farla la pipì e 'ndo parcheggiare! La Regione finanzia con 200mila euro il nuovo progetto turistico di Arezzo tra digitale e strategie di destination management. Bene l'innovazione, ma per rendere davvero accogliente la città servono anche interventi concreti: bagni pubblici decorosi e una migliore gestione di traffico e parcheggi nei momenti di massimo afflusso turistico. Arezzo, si sa, è bella come il sole e accogliente come una nonna la domenica. Peccato che, quando arrivano i turisti a frotte, l'effetto sia più "caccia al tesoro" che "destinazione di qualità": trovare un bagno pubblico decente è più difficile che beccare un parcheggio libero a Natale.

