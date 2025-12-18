Arezzo e i suoi dintorni sembrano trasformarsi in un palcoscenico di attività criminali in crescita. Dopo ripetuti furti nel centro storico, i malviventi ora si spostano verso le zone collinari, lasciando dietro di sé un senso di insicurezza e preoccupazione. Peneto è l’ultima tappa di una serie di episodi che mettono in evidenza un fenomeno che necessita di attenzione e interventi mirati.

© Lortica.it - Arezzo, i ladri fanno carriera: dal centro alla collina, ormai è turismo… criminale

Un’altra notte, un altro furto. Stavolta i ladri lasciano la città e si spostano in collina: a Peneto due case “visitate” e ripulite di gioielli e contanti. Un copione che si ripete talmente spesso da non fare più notizia, se non fosse che a rimetterci sono sempre gli stessi: i cittadini. Ormai ad Arezzo la notte non porta più consiglio, porta direttamente i ladri. E siccome in città ci sono già stati abbastanza, dopo le “tante visite” notturne tra centro e periferia, senza contare la provincia, questi signori del grimaldello hanno deciso di fare il salto di qualità: via dal piano, su per la collina. 🔗 Leggi su Lortica.it

Leggi anche: Gli aretini chiedono Arezzo più pulita e organizzata: dai parcheggi alla ztl, dal centro storico ai bagni pubblici

Leggi anche: WWE: Big E si arrende all’evidenza, “La mia carriera ormai è alle spalle”. Il futuro fuori dal ring diventa realtà

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ladri in azione ad Arezzo: vetrina sfondata e furto di oltre cento montature - Il colpo è avvenuto intorno alle 4, tra lunedì e martedì, in Corso Italia. lanazione.it

I ladri non si fermano più. Continuano i colpi nelle abitazioni ad Arezzo e in provincia. A Castiglion Fiorentino altri due furti a 200 metri dalle case colpite la settimana scorsa. I malviventi hanno scelto ancora la fascia oraria del pomeriggio avanzato, quando cal - facebook.com facebook

Colpo ai negozi di abbigliamento: fermata all’aeroporto una coppia di ladri seriali x.com