Arezzo Giunta e opposizione tutti d’accordo davanti al panettone
Arezzo si è ritrovata unita inaspettatamente durante la seduta del 18 dicembre 2025, un incontro intenso tra Giunta e opposizione. Tra discussioni accese e momenti di tensione, l'ultima riunione dell’anno ha lasciato il segno, prima di lasciar spazio alle festività e alle tradizionali pause natalizie. Un Consiglio che resterà nella memoria cittadina come un momento di coesione e confronto acceso prima delle meritate vacanze.
Seduta intensa, sudata e un po’ digerita male quella del Consiglio comunale del 18 dicembre 2025, ultima chiamata dell’anno prima de buttasse tutti sul divano co’ la tombola e “Una poltrona per due”. Nove ore (pare) di interrogazioni, repliche, controrepliche, “non ho capito la domanda” e “lo spiegheremo meglio in commissione”, con i consiglieri che parevano più nervosi d’un caffè corretto col gasolio. Poi, miracolo natalizio: approvato il bilancio di previsione, approvata la variante urbanistica di via Tiziano, e approvati – sottovoce ma convinti – anche i sensi di colpa per tutto quello che s’è detto durante l’anno. 🔗 Leggi su Lortica.it
