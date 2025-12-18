Arezzo Giunta e opposizione tutti d’accordo davanti al panettone

Arezzo si è ritrovata unita inaspettatamente durante la seduta del 18 dicembre 2025, un incontro intenso tra Giunta e opposizione. Tra discussioni accese e momenti di tensione, l'ultima riunione dell’anno ha lasciato il segno, prima di lasciar spazio alle festività e alle tradizionali pause natalizie. Un Consiglio che resterà nella memoria cittadina come un momento di coesione e confronto acceso prima delle meritate vacanze.

