Arezzo dai laboratori di fotografia ai percorsi d' arte

Arezzo si anima con quattro progetti innovativi, finanziati dal bando Semi di bene di UniCredit e Cesvot, che spaziano dai laboratori di fotografia ai percorsi d’arte. Un’opportunità per riscoprire e valorizzare il talento locale, promuovendo cultura e creatività nella città. Un investimento che rafforza il legame tra comunità e arte, contribuendo allo sviluppo culturale e sociale del territorio.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – : ecco i 4 progetti finanziati con il bando Semi di bene di UniCredit e Cesvot. Laboratori di fotografia, momenti di socializzazione tra coetanei, percorsi d'arte e di autonomia. Sono i 4 progetti di enti del terzo settore, rivolti a persone con disabilità, che potranno essere realizzati ad Arezzo grazie al bando "Semi di bene", promosso da UniCredit Region Centro Nord e Cesvot - Centro di Servizio per il Volontariato della Toscana sostenuti dalla banca con 20mila euro attraverso il suo Fondo Carta Etica. La collaborazione tra UniCredit e Cesvot è frutto di un accordo siglato a livello nazionale tra UniCredit e CSVnet, l'associazione che rappresenta i 49 Centri di servizio per il volontariato italiani, volto a rafforzare il sostegno agli ets (Enti del Terzo Settore) e al volontariato in tutta Italia.

