Arezzo allo specchio | meno culle più valigie e portafogli che tengono

Arezzo si presenta come una città che riflette sfide e opportunità: un calo demografico mitigato dall’immigrazione, una popolazione più anziana ma con redditi medi superiori alla media nazionale e toscana. Un quadro socioeconomico in evoluzione che testimonia la resilienza e la vitalità di questa realtà, tra tradizione e modernità.

Il quadro socioeconomico di Arezzo mostra una città in lieve calo demografico ma sostenuta dall’immigrazione, con una popolazione sempre più anziana ma un reddito medio superiore alle medie italiana e toscana. Dopo il Covid l’economia locale ha ripreso slancio, grazie a un tessuto industriale solido e a una crescente presenza di imprese straniere, mentre l’inflazione torna su livelli allineati al dato nazionale. Arezzo viene messa a fuoco dall’assessore Alberto Merelli attraverso il Documento unico di programmazione, che abbandona le chiacchiere e punta dritto sui numeri: demografia e reddito. Ne esce il ritratto di una città che perde abitanti ma non la testa, invecchia ma resta economicamente solida e, soprattutto, reagisce al post-Covid con una vitalità che non era scontata. 🔗 Leggi su Lortica.it

