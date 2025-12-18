Archiviata l' inchiesta sulla diga foranea

La gara per la nuova diga foranea di Genova, al centro di un’inchiesta, viene archiviata dalla procura europea. Nonostante le sospetti violazioni delle regole di concorrenza, le norme speciali introdotte dopo il crollo del ponte Morandi e l’abolizione del reato di abuso d’ufficio hanno giocato un ruolo chiave nella decisione finale. Un episodio che riaccende il dibattito sulla gestione degli appalti pubblici e le normative in vigore.

La gara per la nuova diga foranea del porto di Genova non avrebbe rispettato i principi della concorrenza, ma le norme speciali introdotte dopo il crollo del ponte Morandi e la recente abolizione del reato di abuso d’ufficio hanno portato la procura europea a chiedere l’archiviazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

