Arabia Saudita nevicata sulla citta’ di Hail

Una sorprendente nevicata ha imbiancato la città di Hail, in Arabia Saudita, un evento eccezionale considerato raro e inatteso. I residenti, increduli, ricordano che l’ultima volta che si era verificato qualcosa di simile risale a oltre trent’anni fa. Un fenomeno che ha suscitato stupore e curiosità, portando l’intera comunità a vivere un momento unico e fuori dal comune nel deserto saudita.

Arabia Saudita: una tempesta senza precedenti si abbatte su Yanbu, le immagini dai social media - Una violenta tempesta si è abbattuta ieri sulla città costiera di Yanbu, nell’ovest dell’Arabia Saudita, con piogge torrenziali che hanno causato allagamenti e gravi disagi alla circolazione. rainews.it

Riyadh, Arabia Saudita, la statua di Grendizer "giganteggia" nella zona di Anime Town di Boulevard World. #luoghi #ricordi #anime #goldrake - facebook.com facebook

#Inzaghi dall'Arabia Saudita: "Qui un paradiso, nessuno vuole andarsene" #SkySport x.com

