Arabia Saudita nevicata sulla citta’ di Hail
Una sorprendente nevicata ha imbiancato la città di Hail, in Arabia Saudita, un evento eccezionale considerato raro e inatteso. I residenti, increduli, ricordano che l’ultima volta che si era verificato qualcosa di simile risale a oltre trent’anni fa. Un fenomeno che ha suscitato stupore e curiosità, portando l’intera comunità a vivere un momento unico e fuori dal comune nel deserto saudita.
Una rara nevicata ha imbiancato la citta' di Hail. Secondo i residenti il fenomeno non si registrava da trent'anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
