Aquino blitz dei Carabinieri al mercato | sequestrate decine di borse contraffatte

I Carabinieri di Pontecorvo intensificano i controlli al mercato di Aquino, sequestrando decine di borse contraffatte. Un’operazione che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla diffusione di prodotti illegali, tutelando i consumatori e la legalità nel territorio.

