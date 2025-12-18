Aquino blitz dei Carabinieri al mercato | sequestrate decine di borse contraffatte
I Carabinieri di Pontecorvo intensificano i controlli al mercato di Aquino, sequestrando decine di borse contraffatte. Un’operazione che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla diffusione di prodotti illegali, tutelando i consumatori e la legalità nel territorio.
Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’illegalità diffusa da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pontecorvo. Durante l'ultimo mercato settimanale di Aquino, i militari della locale Stazione hanno condotto un servizio di controllo mirato a tutela dei consumatori e del diritto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Aquino, blitz dei Carabinieri al mercato: sequestrate decine di borse contraffatte.
