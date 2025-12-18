Aquile di mare scomparse e dispositivi GPS rimossi per far sparire le prove | la Polizia indaga in Regno Unito
Tre rare aquile di mare codabianca sono scomparse nel Regno Unito, mentre dispositivi GPS sono stati rimossi per cancellare le tracce. La Polizia indaga e le ONG offrono una ricompensa di 10mila sterline a chi fornisce informazioni utili. Un mistero che desta preoccupazione tra gli ambientalisti e le autorità, mentre si cerca di fare luce su un gesto che mette a rischio la sopravvivenza di questa specie rara.
