Apricena agguato a colpi di pistola in via Diaz | arrestato 31enne
Nella tranquilla Apricena, un grave episodio di criminalità sconvolge la comunità. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri in seguito a un'agguato a colpi di pistola avvenuto in via Diaz. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, rafforzando l’impegno delle autorità nel mantenere la sicurezza cittadina.
Un 31enne di Apricena è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura, con l'accusa di aver ferito a colpi d’arma da fuoco, nella serata del 2 novembre scorso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
