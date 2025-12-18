Apricena agguato a colpi di pistola in via Diaz | arrestato 31enne

Nella tranquilla Apricena, un grave episodio di criminalità sconvolge la comunità. Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri in seguito a un'agguato a colpi di pistola avvenuto in via Diaz. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, rafforzando l’impegno delle autorità nel mantenere la sicurezza cittadina.

© Foggiatoday.it - Apricena, agguato a colpi di pistola in via Diaz: arrestato 31enne Un 31enne di Apricena è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura, con l'accusa di aver ferito a colpi d’arma da fuoco, nella serata del 2 novembre scorso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Agguato a Pozzuoli a colpi di pistola, arrestato 26enne vicino ai Longobardi-Beneduce Leggi anche: Sei colpi di pistola contro l'imprenditore Angelo Ferrandi: arrestato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Apricena, agguato a colpi di pistola in via Diaz: arrestato 31enne. Scisciano, agguato in strada: 48enne ucciso a colpi di pistola - Un uomo di 48 anni, residente in zona e già noto alle Scisciano, agguato in strada: 48enne ucciso a col ... marigliano.net

Agguato mortale a Scisciano: 48enne ucciso a colpi di pistola mentre era sullo scooter - Agguato mortale a Scisciano: 48enne ucciso a colpi di pistola mentre era sullo scooter. ilgiornalelocale.it

Agguato nel Napoletano, 48enne ucciso in sella al suo scooter a Scisciano - Ucciso un 48enne a Scisciano, in provincia di Napoli: era in sella al proprio scooter quando ignoti si sono affiancati e gli hanno sparato ... fanpage.it

20enne ferito a colpi di pistola davanti ad un bar di Apricena, arrestate 5 persone

Addio all'infermiera e madre 34enne di San Nicandro Garganico LA TRAGEDIA AD APRICENA https://tinyurl.com/mv4enz2b - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.