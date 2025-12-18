Appuntamento in Piazza | Il nuovo numero di Polizia Moderna

Scopri il nuovo numero di Polizia Moderna, un'edizione ricca di approfondimenti e storie coinvolgenti. In questa uscita, protagoniste Annalisa Bucchieri e Cristina Di Lucente, assistente Capo coordinatore, condividono esperienze e riflessioni sul mondo della sicurezza. Un appuntamento imperdibile per chi desidera restare aggiornato sulle sfide e le innovazioni del settore.

© Laverita.info - Appuntamento in Piazza | Il nuovo numero di Polizia Moderna Il nuovo numero di Polizia Moderna con Annalisa Bucchieri, Cristina Di Lucente assistente Capo coordinatore. Mauro Valeri ispettore, Cristiano Morabito Sovrintendente capo tecnico coordinatore. 🔗 Leggi su Laverita.info Leggi anche: Il nuovo numero de Linkiesta Etc contro il logorio della vita moderna Leggi anche: Si danno appuntamento per vedere dei jeans, poi il caos. Rissa tra giovani in piazza: arriva la polizia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Capodanno in Piazza a Salerno con Mahmood; Beni Culturali, i nuovi appuntamenti di Roma Capitale; Carta d’identità a Roma: open day sabato 13 e domenica 14 dicembre; 'Babbi Natale in sella' al tradizionale Ciao, appuntamento con la solidarietà in movimento. Appuntamento in Piazza. Il nuovo numero di Polizia Moderna - Il nuovo numero di Polizia Moderna raccontato con: Annalisa Buccheri Direttore della rivista della Polizia di Stato, Antonella Fiorino Commissario Capo, Mauro Valeri Ispettore, ... panorama.it Flotilla, a Brescia ieri sera centinaia di persone in Piazza Duomo: alle 18 nuovo appuntamento, possibili blocchi stradali in città - Al grido di “blocchiamo tutto” le realtà bresciane a sostegno della causa palestinese si danno appuntamento in Piazza Duomo alle 18 questa sera per protestare nuovamente contro l’intervento della ... brescia.corriere.it Appuntamento in piazza Garibaldi dedicato agli animali: torna la campagna #IoNonTiAbbandono Venerdì 19 dicembre, un invito a festeggiare con i propri amici a quattro zampe #IONONTIABBANDONO #NataleConGliAnimali #BenessereAnimale #AmiciA4Za - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.