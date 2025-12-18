Appartamento trasformato in fabbrica di esplosivi un arresto dopo l' intervento degli artificieri

Un appartamento è stato sequestrato e messo in sicurezza dopo che gli artificieri hanno scoperto una vera e propria fabbrica di esplosivi clandestina. La polizia ha arrestato il responsabile, sorpreso mentre gestiva la produzione di petardi e giochi d'artificio in condizioni pericolose. L’intervento ha evitato potenziali incidenti, sottolineando l’importanza di interventi tempestivi contro attività illecite che mettono a rischio la sicurezza pubblica.

Ha trasformato il proprio appartamento in una vera e propria fabbrica per produrre petardi e giochi d'artificio. Per questo un 48enne di Sant'Agata di Militello è stato arrestato dalla polizia. Gli delle Volanti hanno fermato l'uomo al termine della perquisizione domiciliare.L'attento controllo.

