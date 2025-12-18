Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 20.00, nella suggestiva Chiesa Rinascimentale di Donnalbina, si celebra l’apice del contrappunto con il concerto “Apoteosi del contrappunto”. Un omaggio alle più raffinate espressioni della musica barocca, un viaggio tra armonie e complessità compositive che esaltano l’arte del contrappunto. Un evento imperdibile per gli amanti della musica e della storia sonora.

© Teleclubitalia.it - Apoteosi del contrappunto” Venerdì 19 dicembre 2025, ore 20.00 Chiesa Rinascimentale di Donnalbina

Un omaggio a una delle più alte espressioni dell’arte musicale barocca: il contrappunto. È questo il cuore del concerto “Apoteosi del contrappunto”, in programma venerdì 9 dicembre alle ore 20.00 nella Chiesa Rinascimentale di Donnalbina, nell’ambito dell’Internazionale del ’700 Musicale Napoletano 2025 Il programma è dedicato alle realizzazioni di bassi tematici di Alessandro Scarlatti e Bernardo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Leggi anche: Bologna-Inter (Supercoppa, venerdì 19 dicembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Swansea-Wrexham (venerdì 19 dicembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici