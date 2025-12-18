Apice articolo non conformi in negozio | sequestrati oltre mille giocattoli

Nella nostra quotidianità, la tutela dei consumatori e la sicurezza dei prodotti sono fondamentali. Recenti operazioni della Guardia di Finanza di Benevento hanno portato al sequestro di oltre mille giocattoli non conformi presenti in negozio, evidenziando l’importanza di vigilare sulla legalità e sulla qualità dei beni commercializzati. Un intervento deciso per garantire un mercato più sicuro e rispettoso delle normative vigenti.

Continua, senza sosta, l'attuazione del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria posto in essere dalla Guardia di Finanza di Benevento; contestate violazioni amministrative. In particolare, i militari del Gruppo di Benevento, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, hanno effettuato l'accesso presso un locale commerciale di Apice ove hanno rinvenuto circa 1.000 giocattoli privi del marchio della Comunità Europea. Successivamente, i militari della Tenenza di Montesarchio, presso un grande magazzino di Montesarchio, dotato di un ampio locale di 1500 metri quadri adibito alla esposizione e vendita della merce, hanno accertato che sugli scaffali del predetto locale erano presenti circa 104.

