Anziani truffati per acquistare bitcoin | stanata banda con base a Napoli
Una banda con sede tra Napoli e Caserta è stata smantellata dai carabinieri di Pescara, smascherando una serie di truffe rivolte agli anziani. Le indagini hanno portato alla scoperta di un giro illecito di acquisti di Bitcoin, che ha coinvolto numerose vittime. L’operazione rappresenta un importante passo nella lotta alle frodi online e alla tutela delle fasce più vulnerabili.
Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando provinciale di Pescara che hanno sgominato un'associazione con base operativa tra Napoli e Caserta. Denunciate in stato di libertà 6 persone e una posta agli arresti domiciliari.L'operazione, come riporta Il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
