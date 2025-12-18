Anziani truffati per acquistare bitcoin | stanata banda con base a Napoli

Una banda con sede tra Napoli e Caserta è stata smantellata dai carabinieri di Pescara, smascherando una serie di truffe rivolte agli anziani. Le indagini hanno portato alla scoperta di un giro illecito di acquisti di Bitcoin, che ha coinvolto numerose vittime. L’operazione rappresenta un importante passo nella lotta alle frodi online e alla tutela delle fasce più vulnerabili.

