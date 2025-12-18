Anziana appicca un incendio a Palermo | la scena ripresa dalle telecamere
Un video choc diffuso dal Corpo forestale della Sicilia mostra un’anziana che, assistita da un uomo, dà fuoco a un cumulo di spazzatura abbandonato vicino alla vegetazione a Palermo. La scena, catturata dalle telecamere di sorveglianza, rivela un gesto inquietante che mette in luce il fenomeno degli incendi dolosi e le minacce per l’ambiente e la sicurezza della città.
In un video diffuso dal Corpo forestale della Regione siciliana si vede un’anziana, claudicante, aiutata da un uomo, che appicca l’incendio a un cumulo di spazzatura abbandonato, a ridosso della vegetazione, prima di salire su un furgone e dileguarsi. E’ il 13 settembre di quest’anno alle 3.50, in piena notte. Le riprese mostrano un furgone bianco fermo in via Palmento Masa, in contrada Burgio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
