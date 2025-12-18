Anvedi quindici passeggiate per scoprire la Roma che vedono in pochi fino al 30 dicembre

Scopri Roma oltre le solite mete con «Anvedi», quindici passeggiate che svelano angoli nascosti e storie dimenticate. Fino al 30 dicembre, il Touring Club invita a esplorare quartieri poco conosciuti, borgate autentiche, palazzi liberty e spazi inesplorati, offrendo un modo diverso e autentico per riscoprire la città, lontano dalle folle del turismo di massa.

© Vanityfair.it - «Anvedi», quindici passeggiate per scoprire la Roma che vedono in pochi (fino al 30 dicembre) Da qui a fine anno, il Touring Club organizza un'interessante iniziativa contro l'overtourism per ritrovare la città tra le folle di turisti: quartieri meno noti, borgate dimenticate, palazzine liberty, orti urbani, fornaci dismesse. Ecco la Roma più segreta.

