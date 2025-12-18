Anticoncezionale Pfizer aumenta rischio di tumore al cervello | 1000 donne in causa negli Usa

Un caso che desta preoccupazione: Pfizer e il suo anticoncezionale sono al centro di una causa legale negli Stati Uniti, con oltre 1.000 donne coinvolte per tumori cerebrali e gravi effetti collaterali. Il prodotto, utilizzato anche in Italia e in Europa, solleva interrogativi sulla sicurezza e sui rischi associati. Un tema che richiede attenzione e approfondimento per tutte le donne che lo assumono.

© Imolaoggi.it - Anticoncezionale Pfizer aumenta rischio di tumore al cervello: 1000 donne in causa negli Usa Più di 1.000 donne sono state colpite da tumore o effetti collaterali gravissimi. Il prodotto è presente anche in Italia e in Europa. Ecco l'anticoncezionale Pfizer che aumenta il rischio di tumore al cervello. Fda lo fa scrivere sul bugiardino. Mille donne in causa negli Usa. È un effetto collaterale del contraccettivo progestinico, usato anche per il trattamento del cancro a seno ed ...

Ictus. Per le donne più rischio dal “tris” fumo, pillola anticoncezionale ed emicrania - 000 donne in età fertile si registrano 4,4 ictus ischemici che rappresentano circa l'85% per cento di tutti gli ictus. quotidianosanita.it

