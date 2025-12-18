Ant-Days torna il mercatino di Natale nel cuore della città | ecco quando

Ant-Days, il mercatino di Natale solidale nel cuore di Bologna, torna per due giorni di magia e solidarietà. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, le vie Rizzoli e Ugo Bassi si trasformeranno in un incantevole spazio dedicato alle festività, offrendo prodotti artigianali e occasioni di condivisione. Un appuntamento imperdibile per vivere l’atmosfera natalizia e sostenere cause benefiche nel centro della città.

© Ilrestodelcarlino.it - Ant-Days, torna il mercatino di Natale nel cuore della città: ecco quando Bologna, 18 dicembre 2025 - Nel cuore di Bologna torna Ant-Days, il mercatino di Natale solidale in programma sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 18, lungo le vie Rizzoli e Ugo Bassi. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, porterà in centro oltre 120 stand tra artigianato creativo, prodotti enogastronomici del territorio e regali natalizi, con un’attenzione particolare alla solidarietà e alla prevenzione. Accanto alle bancarelle di artigiani e produttori locali, saranno presenti anche gli stand ufficiali dell’organizzazione promotrice con panettoni, pandori, stelle di Natale e ceste regalo, oltre agli spazi curati dalle volontarie e dai volontari con abbigliamento vintage, libri second hand e le tradizionali tele romagnole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Torna il Mercatino di Natale di Ant in via Rizzoli e Ugo Bassi Leggi anche: Ecco l'albero di Natale nel cuore della città Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ant-Days, torna il mercatino di Natale nel cuore della città: ecco quando - In programma sabato 20 e domenica 21 dicembre dalle 10 alle 18 lungo le vie Rizzoli e Ugo Bassi. ilrestodelcarlino.it

Torna il Mercatino di Natale di Ant in via Rizzoli e Ugo Bassi - Sabato 20 e domenica 21 dicembre nelle vie Rizzoli e Ugo Bassi oltre 120 stand di artigianato creativo, prodotti ... bolognatoday.it

il Leone europeo, da Roma, torna a ruggire! Si chiudono oggi gli ECR Study Days: giorni intensi di confronto con delegazioni provenienti da 18 Stati membri, insieme a giornalisti, intellettuali, accademici e tecnici che hanno contribuito a un dialogo vero s - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.