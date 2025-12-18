Anni di indagini in prima linea Pucci e Rullo salutano l’Arma

Dopo anni di dedizione e servizio, Pucci e Rullo salutano la loro amata Arma. La cerimonia al comando dei Carabinieri di Macerata è un’occasione di gratitudine e commozione, celebrando il percorso di due stimati militari che si congedano con orgoglio e riconoscenza per il loro impegno al servizio della comunità.

Doppia festa al comando dei carabinieri di Macerata, per ringraziare e salutare due militari arrivati al momento del congedo: il luogotenente Roberto Rullo e l'appuntato scelto Luigi Pucci. Il luogotenente Rullo, che l'altro giorno ha compiuto 60 anni, è già a pieno titolo in pensione. Originario di Chieti, dopo il primo incarico a Visso, ha prestito servizio in Campania e, per oltre venti anni in provincia, con la polizia giudiziaria prima per la procura di Camerino e poi di Macerata. Tante le indagini che ha seguito, e in prima linea al fianco dei cittadini con il terremoto. Legato a Camerino, in provincia ha conquistato presto la fiducia e la stima di magistrati, avvocati e delle tante persone incontrate per servizio e non solo.

