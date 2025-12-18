ANMIC Bologna a congresso | l' esperienza di una realtà gestita dai volontari
Il 20 dicembre 2025, il Centro Sociale Giorgio Costa sarà il palcoscenico del XIII Congresso Provinciale dell’ANMIC Bologna. Una giornata dedicata all’impegno e alla solidarietà, portata avanti da una realtà gestita interamente da volontari. Un’occasione speciale per condividere esperienze, confrontarsi e rafforzare il legame con la comunità, testimoniando il valore del volontariato e dell’assistenza alle persone con disabilità.
Il 20 dicembre 2025, il Centro Sociale Giorgio Costa ospiterà il XIII Congresso Provinciale dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili). Un appuntamento che non rappresenta solo un momento di bilancio interno, ma un vero e proprio punto di svolta per la tutela della disabilità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
