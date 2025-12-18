ANMIC Bologna a congresso | l' esperienza di una realtà gestita dai volontari

Il 20 dicembre 2025, il Centro Sociale Giorgio Costa sarà il palcoscenico del XIII Congresso Provinciale dell’ANMIC Bologna. Una giornata dedicata all’impegno e alla solidarietà, portata avanti da una realtà gestita interamente da volontari. Un’occasione speciale per condividere esperienze, confrontarsi e rafforzare il legame con la comunità, testimoniando il valore del volontariato e dell’assistenza alle persone con disabilità.

A Meldola il congresso provinciale Anmic - Si è svolto nei giorni scorsi al Teatro Dragoni di Meldola, il congresso provinciale della Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (Anmic), una realtà che dal 1956 è riferimento fondamentale ... msn.com

Sabato 8 novembre in programma il XIII congresso provinciale Anmic Rieti - Si terrà sabato 8 novembre, presso la sala Convegni del Ristorante “La Foresta” di Rieti, il XIII Congresso Provinciale Anmic. ilmessaggero.it

Da Bologna a Ferrara, la carovana delle Storie per tutti continua a regalare piccole magie, accessibili a tutti, a grandi e piccini! Qui insieme alle bambine, i bambini, i genitori, gli insegnanti e i curiosi che le scorse settimane hanno assistito alle storie di Nata - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.