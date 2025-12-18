Anita Grazia Giulia e uno tra Jonas e Omer sono i candidati alla vittoria del reality condotto per la prima volta da Simona Ventura
Stasera si chiude il sipario su Grande Fratello 2025, il reality condotto per la prima volta da Simona Ventura. Dopo 81 giorni di emozioni, sfide e colpi di scena, Anita, Grazia, Giulia e uno tra Jonas e Omer si contendono la vittoria finale. La porta rossa si chiuderà per gli ultimi protagonisti di questa avventura incredibile, lasciando il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo istante.
I l Grande Fratello 2025 finisce stasera. Dopo 81 giorni di permanenza nella Casa, stasera gli ultimi inquilini rimasti chiuderanno la porta rossa alle loro spalle. E Simona Ventura, al suo debutto alla conduzione del reality, chiuderà ufficialmente un’edizione dalla quale ci si aspettava un guizzo in più. Anzi, un guizzo. L’appuntamento è su Canale 5, alle 21:20 o poco più. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Stasera a sorpresa c’è la semifinale bis del “Grande Fratello 2025”, il penultimo atto della stagione Grande Fratello 2025, puntata finale 18 dicembre, finalisti, pronostici e anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
