Stasera si chiude il sipario su Grande Fratello 2025, il reality condotto per la prima volta da Simona Ventura. Dopo 81 giorni di emozioni, sfide e colpi di scena, Anita, Grazia, Giulia e uno tra Jonas e Omer si contendono la vittoria finale. La porta rossa si chiuderà per gli ultimi protagonisti di questa avventura incredibile, lasciando il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo istante.

© Iodonna.it - Anita, Grazia, Giulia e uno tra Jonas e Omer sono i candidati alla vittoria del reality condotto per la prima volta da Simona Ventura

I l Grande Fratello 2025 finisce stasera. Dopo 81 giorni di permanenza nella Casa, stasera gli ultimi inquilini rimasti chiuderanno la porta rossa alle loro spalle. E Simona Ventura, al suo debutto alla conduzione del reality, chiuderà ufficialmente un’edizione dalla quale ci si aspettava un guizzo in più. Anzi, un guizzo. L’appuntamento è su Canale 5, alle 21:20 o poco più. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Stasera a sorpresa c’è la semifinale bis del “Grande Fratello 2025”, il penultimo atto della stagione Grande Fratello 2025, puntata finale 18 dicembre, finalisti, pronostici e anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Lunedì prossimo uno tra Omer e Domenico si aggregherà al gruppo di coloro che possono vincere questa edizione del reality condotto da Simona Ventura

Leggi anche: Grande Fratello 2025 vincitore: sondaggio Giulia, Omer, Jonas, Anita e Grazia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Grande Fratello: Giulia Soponariu conforta Anita Mazzotta: Tu hai la coscienza pulita Video; Grande Fratello, puntata del 18 dicembre: Omar, Giulia, Grazia, Jonas e Anita si giocano la vittoria; Anita e Grazia si uniscono a Giulia e Jonas: sono loro i finalisti del “Grande Fratello 2025”; Chi vince il Grande Fratello: la quota spiazzante di Anita e chi è la sua rivale.

Anita e Grazia si uniscono a Giulia e Jonas: sono loro i finalisti del “Grande Fratello 2025” - Lunedì prossimo uno tra Omer e Domenico si aggregherà al gruppo di coloro che possono vincere questa edizione del reality condotto da Simona Ventura ... iodonna.it