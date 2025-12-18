Angri la Doria mette a dimora un totale di 500 piante

Ad Angri, la Doria ha completato un significativo intervento di rigenerazione ambientale, piantando 500 nuove piante. Un progetto che ha restituito vitalità a un'area umida peri-urbana di 8 ettari, contribuendo alla tutela della biodiversità e al benessere della comunità locale. Un passo importante verso un territorio più verde e sostenibile.

© Salernotoday.it - Angri, la Doria mette a dimora un totale di 500 piante Si è concluso ad Angri un doppio intervento di rigenerazione ambientale che ha portato al ripristino di un'area umida peri-urbana di 8.000 mq a nord della città e alla creazione di una barriera verde antinquinamento presso il III Circolo Didattico Plesso di Taverna. L'iniziativa è stata resa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Angri, fiamme nello stabilimento Doria: vigili del fuoco sul posto Leggi anche: Terzo congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti di Salerno al Castello Doria ad Angri: l'appuntamento Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Angri, rigenerazione ambientale: recuperata un’area umida e realizzata una barriera verde antinquinamento - Si è concluso ad Angri un doppio intervento di rigenerazione ambientale che ha interessato un’area umida periurbana di circa 8mila metri quadrati e il plesso di Taverna del III Circolo Didattico. agro24.it

Angri, ultras contro tifosi del Matera: misure per otto persone - Violenza ultras contro tifosi ospiti e forze dell’ordine, sono otto le misure firmate dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore (2 ai domiciliari e 6 di obbligo di dimora) per altrettanti supporter ... ilmattino.it

Angri, ecco il bilancio de La Doria: «Energia da rinnovabili e più spazio alle donne» - È il rendiconto sostenibile 2024 de La Doria, tra i più importanti gruppi europei nella fornitura di specialità italiane ... ilmattino.it

MAGIC ORCHESTRAL al Castello Doria La magia del Natale incontra la musica… Martedì 16 dicembre Ore 18:00 Castello Doria – Angri Protagonista della serata sarà la Magic Orchestral dell’Istituto Galvani Opromolla di Angri, un concerto spe - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.