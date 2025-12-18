Angela Piaf porta a Foggia la magia del Natale

Angela Piaf porta a Foggia la magia del Natale, un evento unico che unisce musica e cultura. Il tour firmato Micky Sepalone vedrà protagonista la straordinaria voce di Angela Piaf, creando un’atmosfera incantata e coinvolgente. Un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia e riscoprire il fascino delle tradizioni attraverso un progetto artistico e culturale che toccherà il cuore della città.

Farà tappa anche a Foggia il progetto artistico e culturale 'Angela Piaf e la Magia del Natale'. Il tour firmato Micky Sepalone, porterà nel capoluogo dauno l'incantevole voce di Angela Piaf per dare vita a un progetto non soltanto artistico, ma anche culturale. L'appuntamento è per sabato 20.

