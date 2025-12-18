Anfisa Letyago nuova data al Duel domenica 21 dicembre

Il 21 dicembre, il Duel ospiterà Anfisa Letyago in un evento speciale. La DJ e producer italiana ha scelto di devolvere parte dell’incasso a Support and Sustain Children, un’organizzazione che aiuta migliaia di bambini orfani e vittime di conflitti e povertà. Un’occasione unica per vivere una serata di musica e solidarietà, contribuendo a migliorare le vite di chi ha più bisogno.

© 2anews.it - Anfisa Letyago, nuova data al Duel domenica 21 dicembre Anfisa Letyago ha deciso di devolvere parte dell’incasso della serata del 21 dicembre a Support and sustain Children, che sostiene migliaia di bambini rimasti orfani e vittime dei conflitti in Siria, a Gaza e della povertà estrema in Madagascar. Anfisa Letyago torna domenica 21 dicembre al Duel Club di Napoli con una nuova data dello showcase di NSDA, che . 🔗 Leggi su 2anews.it Leggi anche: Anfisa Letyago torna al Duel Club di Napoli: domenica 30 novembre showcase di NSDA Leggi anche: Anfisa Letyago torna al Duel Club di Napoli: domenica 30 novembre lo showcase di NSDA La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Napoli, Anfisa Letyago arriva al Duel Club con quattro serate - La Napoli di Anfisa Letyago che arriva al Duel di Agnano con 4 showcase che la Dj e producer musicale, napoletana d’adozione e fra le più acclamate a livello mondiale, terrà nelle prossime domeniche ... ilmattino.it Il terzo capitolo dello Showcase NSDA sta per arrivare al Duel Club. Questa domenica chi arriva entro le 20:00 riceve un drink in omaggio! Ticket disponibili al qui sotto. Una line-up esplosiva: Anfisa Letyago, Anastasia Kristensen e ERS. Set che fondono sp - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.