Anestesista avvelena 30 pazienti e ne uccide 12 contaminando le flebo condannato all’ergastolo in Francia

Un tragico caso scuote il mondo sanitario: un anestesista francese, Frédéric Péchier, condannato all’ergastolo, ha avvelenato 30 pazienti contaminando le flebo, causando 12 vittime. L’uomo, motivato da conflitti con colleghi e operatori, ha agito con intenzione, mettendo in pericolo molte vite. Un episodio che solleva profonde riflessioni sulla sicurezza e sull’etica in ambito medico.

