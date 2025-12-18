Anestesista avvelena 30 pazienti e ne uccide 12 contaminando le flebo condannato all’ergastolo in Francia

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tragico caso scuote il mondo sanitario: un anestesista francese, Frédéric Péchier, condannato all’ergastolo, ha avvelenato 30 pazienti contaminando le flebo, causando 12 vittime. L’uomo, motivato da conflitti con colleghi e operatori, ha agito con intenzione, mettendo in pericolo molte vite. Un episodio che solleva profonde riflessioni sulla sicurezza e sull’etica in ambito medico.

Immagine generica

Frédéric Péchier condannato per tutti e trenta i casi. Per l’accusa avrebbe contaminato le sacche per flebo per danneggiare  i colleghi e gli altri operatori sanitari con cui era in conflitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Avvelena 30 pazienti e ne uccide 12: ergastolo per il "dottor morte"

Leggi anche: Francia, anestesista accusato di 12 omicidi: “Avvelenava i pazienti per dimostrare le sue doti da medico”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

anestesista avvelena 30 pazientiAnestesista avvelena 30 pazienti e ne uccide 12 contaminando le flebo, condannato all’ergastolo in Francia - Per l’accusa avrebbe contaminato le sacche per flebo per danneggiare  i colleghi e gli altri ... fanpage.it

Avvelena 30 pazienti e ne uccide 12: ergastolo per il "dottor morte" - La sentenza inflitta dal tribunale di Besançon, in Francua, nei confronti dell'anestesista Frédéric Péchier, accusato di aver contaminato le sacche di sangue "dipersone sane, per danneggiare colleghi ... europa.today.it

anestesista avvelena 30 pazientiFrancia, condannato all’ergastolo il “dottor Morte”: aveva avvelenato 30 pazienti - L'ex medico anestesista 53enne è accusato di "aver avvelenato pazienti sani, per danneggiare colleghi con cui era in conflitto" e poi dimostrare le sue capacità di rianimatore ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.