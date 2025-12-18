Andy Roddick non ci sta | Criticare il tennis maschile americano perché non si vincono gli Slam è sbagliato!

Andy Roddick difende il tennis maschile americano, sottolineando l’errore nel criticare senza considerare i fattori che influenzano i risultati. Con la sua esperienza di ultimo vincitore di uno Slam, l’ex campione evidenzia come il panorama tennisistico globale e le sfide attuali richiedano una prospettiva più equilibrata e meno giudicante. Un punto di vista che invita a riflettere sulla crescita e le difficoltà del tennis statunitense.

Andy Roddick è, allo stato attuale delle cose, l’ultimo vincitore di uno Slam a livello maschile per gli Stati Uniti. Il tutto risale agli US Open 2003, quando il potente giocatore degli States potè fregiarsi di questo titolo. Da quel momento, nessun altro giocatore made in USA è riuscito a replicare il successo di Roddick e ci si chiede se in territorio americano si stia lavorando bene. Roddick, nell’ultimo episodio del suo noto podcast “Served with Andy Roddick”, ha preso le difese del gruppo di giocatori statunitensi formato da Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul, Frances Tiafoe e altri. Oltre alla sottolineature che tra le donne ci siano state le affermazioni in Australia di Madison Keys e al Roland Garros di Coco Gauff nel 2025, l’ex tennista americano ha analizzato la situazione tra gli uomini. 🔗 Leggi su Oasport.it

