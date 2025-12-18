Andrews è sconcertato dopo che il Manchester City è sfuggito al cartellino rosso per placcaggio folle nella sconfitta della Coppa Carabao

Keith Andrews non nasconde la sua rabbia dopo la decisione che ha lasciato tutti senza parole: il mancato cartellino rosso per il difensore del Manchester City, Abdukodir Khusanov, nel match contro il Brentford. Un episodio che ha acceso le polemiche e alimentato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, lasciando molti a chiedersi se la giustizia sia stata realmente fatta in questa partita di Coppa Carabao.

2025-12-18 00:22:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Keith Andrews era infuriato per il fatto che il difensore del Manchester City Abdukodir Khusanov non fosse stato espulso nella sconfitta per 2-0 del Brentford nei quarti di finale della Coppa Carabao. Il City alla fine si è assicurato una comoda vittoria per passare alle semifinali e eliminare i Bees, ma le cose avrebbero potuto essere molto diverse se Khusanov ha visto il rosso all'inizio della partita quando il punteggio era sullo 0-0 dopo aver negato a Kevin Schade un'opportunità da gol con un fallo.

