Andrea Membretti scarpinando con Marx e i nuovi abitanti che scelgono l’alta quota

Andrea Membretti esplora il fenomeno dei nuovi abitanti delle montagne italiane, partendo dal suo viaggio tra i paesaggi dell’arco alpino e degli Appennini. Dopo decenni di abbandono, già dagli anni Novanta si sono manifestati segnali di un interessante ritorno alla vita in quota, portando con sé nuove sfide e opportunità. Un percorso che unisce natura, società e riflessioni sul cambiamento territoriale.

