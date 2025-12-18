Andrea Membretti scarpinando con Marx e i nuovi abitanti che scelgono l’alta quota
Andrea Membretti esplora il fenomeno dei nuovi abitanti delle montagne italiane, partendo dal suo viaggio tra i paesaggi dell’arco alpino e degli Appennini. Dopo decenni di abbandono, già dagli anni Novanta si sono manifestati segnali di un interessante ritorno alla vita in quota, portando con sé nuove sfide e opportunità. Un percorso che unisce natura, società e riflessioni sul cambiamento territoriale.
Dopo decenni di abbandono, già dagli anni Novanta del secolo scorso si sono manifestati sull’arco alpino e appenninico i primi segnali se non di un vero e proprio di ripopolamento, . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Chi sono i nuovi montanari? In viaggio con Karl Marx tra gli abitanti delle terre alte: le risposta (e le domande) nel libro di Membretti
Leggi anche: Delitto di Garlasco, nuovi sviluppi: sospetti su rapporti opachi tra Andrea Sempio, ex carabinieri e magistrati
Chi sono i nuovi montanari? In viaggio con Karl Marx tra gli abitanti delle terre alte: le risposta (e le domande) nel libro di Membretti - Upper class, middle class e under class: tre tipi di persone che scelgono di vivere in montagna tra cambiamenti climatici e nuovi stili di vita ... ilfattoquotidiano.it
Un libro davvero interessante di Andrea Membretti, consigliato! - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.