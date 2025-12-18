Andrea Griminelli | Pavarotti il mio mentore

Andrea Griminelli, affermato flautista italiano, ricorda con affetto Luciano Pavarotti come suo mentore. Dopo aver concluso con successo tre concerti in Iraq, tra cui uno a Erbil in Kurdistan, si prepara a portare la sua musica in Europa, Asia e Sudamerica. La sua carriera internazionale continua a crescere, ispirata dall’eredità del grande tenore e dalla passione per l’arte che lo spinge a fare musica ovunque nel mondo.

Andrea Griminelli è rientrato da pochi giorni dall’Iraq dove ha tenuto tre concerti davanti alle massime autorità, anche a Erbil in Kurdistan, e nel prossimo anno lo attendono nuovi recital in Europa, in Asia e in Sudamerica. "Ma per due sere amo tornare nella mia Emilia, risentire le parlate di casa. E suonare come fra amici", ammette il flautista di fama internazionale, originario di Correggio (Reggio Emilia), che Luciano Pavarotti ha ‘lanciato’ giovanissimo già più di quarant’anni fa e ha voluto accanto in oltre duecento concerti in tutto il mondo. Questa sera il maestro Griminelli sarà al teatro Laura Betti di Casalecchio per il concerto di Natale Caro teatro, ti scrivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

