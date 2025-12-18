Andrea Camilleri ha la sua piazza | intitolato un angolo di via Atenea al papà di Montalbano
Da oggi, Andrea Camilleri ha una piazzetta a lui dedicata in via Atenea, un angolo che si affaccia su Piazza San Francesco. Questo spazio, arricchito da una statua bronzea del celebre autore, celebra la sua eredità letteraria e il legame profondo con la città. Un omaggio che rende omaggio al creatore di Montalbano, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nella cultura italiana e nella memoria collettiva.
Da oggi Andrea Camilleri ha una piazzetta a lui dedicata. Stiamo parlando dello slargo che da via Atenea si affaccia sulla piazza San Francesco e che da oltre cinque anni vede la presenza di una statua bronzea del “papà” del commissario Montalbano che, dopo l'installazione voluta dall'ex sindaco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
