Andrea Camilleri ha la sua piazza | intitolato un angolo di via Atenea al papà di Montalbano

Da oggi, Andrea Camilleri ha una piazzetta a lui dedicata in via Atenea, un angolo che si affaccia su Piazza San Francesco. Questo spazio, arricchito da una statua bronzea del celebre autore, celebra la sua eredità letteraria e il legame profondo con la città. Un omaggio che rende omaggio al creatore di Montalbano, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nella cultura italiana e nella memoria collettiva.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.