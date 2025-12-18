Ancora nei guai Enrico Varriale lesioni a un’altra ex fidanzata | ora rischia una seconda condanna

Enrico Varriale torna sotto i riflettori con nuove accuse di lesioni a un’altra ex fidanzata, rischiando così una seconda condanna. Nonostante il licenziamento da Rai Sport e già una condanna per stalking, la sua vicenda giudiziaria continua a destare scalpore e preoccupazione.

Non bastano per Enrico Varriale il licenziamento da Rai Sport e la condanna per lesioni e stalking a una ex compagna. Il noto giornalista rischia infatti una seconda condanna, sempre per lesioni ma questa volta a danno di un’altra ex fidanzata. Secondo la procura, che in questo procedimento ha chiesto l’archiviazione per le accuse di atti persecutori, il 65enne avrebbe alzato le mani al termine di una lite contro la donna a cui si era legato dopo la fine burrascosa della precedente relazione. Ora il giornalista rischia sei mesi di carcere. La denuncia della ex fidanzata: la lite e lo schiaffo. La storia con l’ormai ex fidanzata, stando a quanto ha raccontato la vittima, inizia subito zoppicante. 🔗 Leggi su Open.online

