Ancona città cardioprotetta sabato l' inaugurazione del nuovo defibrillatore a Sappanico
Ancona si arricchisce di un nuovo strumento di sicurezza: sabato 20 dicembre alle 15 sarà inaugurato il ventiduesimo defibrillatore all’interno del progetto “Cuore: Ancona Città Cardioprotetta”. Situato a Sappanico, vicino alla Scuola primaria dell’Infanzia Manzotti, questo importante intervento rafforza l’impegno della città nella tutela della salute e nella prevenzione delle emergenze cardiache.
ANCONA - Il ventiduesimo defibrillatore (DAE) della città di Ancona, previsto all’interno del progetto “Cuore: Ancona Città Cardioprotetta”, sarà inaugurato sabato 20 dicembre alle 15 a Sappanico, nelle vicinanze della Scuola primaria dell’Infanzia Manzotti. L'ultima installazione risale al mese. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
