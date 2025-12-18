Ancona che brilla tutti gli eventi in programma dal 19 al 23 dicembre

Ancona si accende di magia dal 19 al 23 dicembre con il ritorno di “Ancona che brilla”. Un ricco calendario di eventi coinvolge tutta la città, offrendo momenti di festa e convivialità per grandi e piccoli. Tra luci, musica e spettacoli, questa settimana speciale trasforma Ancona in un palcoscenico di emozioni e meraviglie natalizie, rendendo il cuore della città ancora più vivo e accogliente.

© Anconatoday.it - Ancona che brilla, tutti gli eventi in programma dal 19 al 23 dicembre Tornano gli appuntamenti del weekend di "Ancona che brilla" con eventi per grandi e piccoli in diversi luoghi della città. Un ricco programma a cui partecipare usufruendo anche delle navette gratuite per raggiungere il cuore della città. Saranno circa 500 gli studenti degli istituti comprensivi.

"Ancona che brilla 2025" sempre più diffuso: eventi al Piano e in Centro per tutto il periodo natalizio - Molto importante, a detta di tutti i protagonisti, è stata la stretta collaborazione tra i commercianti e l'a ... anconatoday.it

Natale nelle Marche, tutti gli eventi, appuntamenti e feste in aggiornamento continuo - Zona della Chiesetta di Santa Lucia e al Circolo "Veri Amici" Dalle 10:00 alle 20:00 Natale al Poggio Evento di Natale con mercatino natalizio, laboratori per bambini, musica, intrattenimento ... corriereadriatico.it

Atletica, ad Ancona brilla la stellina Alisia Mastropaolo L'atleta classe 2016 della Nuova Atletica Taranto ha messo in mostra le proprie qualità anche nella kermesse marchigiana Al PalaCasali di Ancona è andato in scena il 3° Criterium Nazionale CSEN “Ope - facebook.com facebook

Gli ultimi giorni di Dorico Film Fest, la mostra Erratica alla Mole e la collezione della Pinacoteca, la stagione di prosa con "La Vedova Scaltra", il teatro per bambini, gli eventi dedicati a Jane Austen e tutto il programma di "Ancona che brilla". comune.ancona.it/it x.com

