Ancona che brilla tutti gli eventi in programma dal 19 al 23 dicembre

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona si accende di magia dal 19 al 23 dicembre con il ritorno di “Ancona che brilla”. Un ricco calendario di eventi coinvolge tutta la città, offrendo momenti di festa e convivialità per grandi e piccoli. Tra luci, musica e spettacoli, questa settimana speciale trasforma Ancona in un palcoscenico di emozioni e meraviglie natalizie, rendendo il cuore della città ancora più vivo e accogliente.

ancona che brilla tutti gli eventi in programma dal 19 al 23 dicembre

© Anconatoday.it - Ancona che brilla, tutti gli eventi in programma dal 19 al 23 dicembre

Tornano gli appuntamenti del weekend di “Ancona che brilla” con eventi per grandi e piccoli in diversi luoghi della città. Un ricco programma a cui partecipare usufruendo anche delle navette gratuite per raggiungere il cuore della città. Saranno circa 500 gli studenti degli istituti comprensivi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 21 al 23 novembre: tutti gli eventi

Leggi anche: Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 21 al 23 novembre: tutti gli eventi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ancona che brilla. Dal centro fino alle frazioni: ecco tutti gli appuntamenti; Ancona che brilla 2025: il Natale dorico entra nel vivo con un weekend ricco di iniziative; Natale nelle Marche, tutti gli eventi, appuntamenti e feste in aggiornamento continuo; Ancona che brilla 2025: il Natale dorico entra nel vivo tra cori di bambini, mercatini, Babbo Natale e iniziative in tutta la città.

ancona brilla tutti eventiAncona che brilla 2025: il Natale dorico entra nel vivo tra cori di bambini, mercatini, Babbo Natale e iniziative in tutta la città - Il Natale dorico che entra nel vivo con il secondo weekend di "Ancona che brilla 2025". anconatoday.it

"Ancona che brilla 2025" sempre più diffuso: eventi al Piano e in Centro per tutto il periodo natalizio - Molto importante, a detta di tutti i protagonisti, è stata la stretta collaborazione tra i commercianti e l'a ... anconatoday.it

ancona brilla tutti eventiNatale nelle Marche, tutti gli eventi, appuntamenti e feste in aggiornamento continuo - Zona della Chiesetta di Santa Lucia e al Circolo "Veri Amici" Dalle 10:00 alle 20:00 Natale al Poggio Evento di Natale con mercatino natalizio, laboratori per bambini, musica, intrattenimento ... corriereadriatico.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.