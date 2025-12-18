Federigo Argentieri, noto per la sua competenza sulla Rivoluzione Ungherese del 1956, lascia Limes a causa di divergenze sulla gestione della crisi ucraina. La sua partenza segna un momento di svolta nel panorama intellettuale e diplomatico italiano, riflettendo le profonde tensioni e cambiamenti in atto nel dibattito geopolitico contemporaneo.

Direttore del Guarini Institute alla John Cabot University di Roma, Federigo Argentieri è considerato il massimo studioso italiano sulla Rivoluzione Ungherese del 1956

