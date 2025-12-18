Ancelotti criptico dopo l'esonero dal Botafogo | Non sempre si può spiegare A cosa si riferisce
Dopo soli cinque mesi, Davide Ancelotti lascia il Botafogo con un commento enigmatico:
Perché il Botafogo ha esonerato Davide Ancelotti dopo appena cinque mesi: cosa c'è dietro al messaggio di addio criptico dell'ex allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
