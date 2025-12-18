Anas | abbattuto ultimo diaframma galleria di Casalecchio di Reno

Anas ha completato con successo lo scavo dell'ultimo diaframma della galleria di Casalecchio di Reno, segnando una tappa fondamentale nel progresso del cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale. Un passo importante per migliorare la mobilità e la connessione nella città Metropolitana di Bologna, garantendo interventi strategici per il territorio e la sua crescita sostenibile.

Casalecchio di Regno, 18 dic. (askanews) – Completato lo scavo della galleria Casalecchio sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno nella città Metropolitana di Bologna. "Lo stralcio sud è il completamento del collegamento infrastrutturale della Val di Reno con un investimento previsto di circa 76 milioni". Lo ha dichiarato Eutimio Mucilli, Chief Operating Officer di Anas e Commissario straordinario, alla presenza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, dell'assessora regionale Irene Priolo e del sindaco Matteo Ruggeri. "Abbiamo appaltato i lavori, è un appalto integrato.

