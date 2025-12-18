Anas abbatte diaframma galleria Casalecchio in Emilia-Romagna investimento complessivo da 190 mln – Il video

Anas, parte del Gruppo FS Italiane, ha annunciato il completamento dello scavo della galleria Casalecchio, un intervento strategico nel nodo ferro-stradale di Bologna. Con un investimento di 190 milioni di euro, questa importante opera migliora la viabilità e la sicurezza della zona, rappresentando un passo avanti per la mobilità regionale. Il video ufficiale illustra i dettagli di questa significativa realizzazione.

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2025 Anas (Gruppo FS Italiane) ha completato lo scavo della galleria Casalecchio sul cantiere dello stralcio nord del nodo ferro-stradale di Casalecchio di Reno nella città Metropolitana di Bologna. L’abbattimento è avvenuto alla presenza, tra gli altri, del Vicepresidente e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, dell’Assessora all’Ambiente, Programmazione Territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, e del Sindaco di Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri. La galleria artificiale a doppia canna e con due corsie per senso di marcia ha una lunghezza di 1,2 km; costituisce circa il 50% della nuova bretella stradale che avrà un’estesa complessiva di 2,1 km. 🔗 Leggi su Open.online

