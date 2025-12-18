Anagni Furti in serie in Via Anticolana e all’Osteria della Fontana I Carabinieri arrestano due uomini di 46 e 50 anni e una donna 39enne
Nelle scorse settimane, Anagni è stata teatro di una serie di furti nelle zone di Via Anticolana e all’Osteria della Fontana. I Carabinieri, intervenuti prontamente, hanno arrestato due uomini e una donna, rispettivamente di 46, 50 e 39 anni, portando avanti le indagini per garantire sicurezza e ordine pubblico.
Cronache Cittadine ANAGNI – Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Anagni hanno deferito all'Autorità Giudiziaria per
