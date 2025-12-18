Anaconda | Online il trailer finale dell’action-comedy con Jack Black e Paul Rudd

Scopri il nuovo trailer di Anaconda, l’attesa commedia d’avventura con Jack Black e Paul Rudd. Un mix di azione e comicità che promette divertimento e emozioni. Preparati a immergerti in un mondo ricco di sorprese e risate, in attesa dell’arrivo al cinema di questa entusiasmante pellicola.

È finalmente online il final trailer di Anaconda, l'attesissima commedia d'avventura che vede come protagonisti le icone della comicità Jack Black e Paul Rudd. Dimenticate il cupo thriller del 1997: questa nuova versione promette risate, azione e situazioni paradossali nel cuore della giungla amazzonica. Non un reboot, ma un "Meta-Omaggio" comico. A differenza di quanto si potesse pensare, il film diretto da Tom Gormican non è un remake o un reboot diretto del cult movie originale. La trama segue la storia di Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd), amici d'infanzia che, nel pieno di una crisi di mezza età, decidono di realizzare il sogno di una vita: girare un remake amatoriale del loro film preferito, Anaconda.

