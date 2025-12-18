Anaconda | Il trailer finale del reboot con Jack Black e Paul Rudd

Sony Pictures ha rilasciato il trailer finale di Anaconda, il reboot del celebre film d'azione. Con Jack Black e Paul Rudd nel cast, il film promette di portare nuova energia e emozioni sul grande schermo. L’attesa cresce per questa rivisitazione di un classico che ha fatto la storia del genere. Il film arriverà nelle sale nel 2026, pronti a vivere una nuova avventura ad alta tensione.

© Universalmovies.it - Anaconda | Il trailer finale del reboot con Jack Black e Paul Rudd Sony Pictures ha svelato il trailer finale di Anaconda, il reboot del grande classico action in arrivo al cinema nel 2026. In attesa dell'uscita in sala, infatti, il nuovo trailer mostra un gruppo di amici in crisi di mezza età che decide di rifare un film per bambini nella giungla amazzonica, ma finisce per risvegliare una gigantesca anaconda assassina. Sequenze action, umorismo nero e tanto sangue: un mix tra commedia meta e monster movie old-school. Occhio all'easter egg nel finale! Il film arriverà nelle sale americane questo Natale.

