Amsef scontro aperto I sindacati | Mancato confronto in Prefettura una farsa istituzionale
La disputa tra Amsef e le istituzioni si intensifica, con i sindacati che condannano il mancato confronto in Prefettura come una gestione superficiale delle problematiche. Le segreterie territoriali di Fp Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti esprimono forte delusione e sconcerto per il rifiuto dei vertici di Ferrara Tua e dell’assessorato al Bilancio di collaborare, alimentando tensioni e dubbi sulla trasparenza dell’intera vicenda.
Amsef, la querelle continua. Le segreterie territoriali Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti hanno infatti espresso “profonda indignazione e sconcerto di fronte al rifiuto categorico opposto dai vertici di Ferrara Tua e dall’assessorato al Bilancio di partecipare al tavolo di raffreddamento e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Precarietà abitativa, sindacati inquilini e Federcasa firmano un protocollo d’intesa: aperto il confronto col governo
Leggi anche: Biodigestore Casal Selce, il comitato attacca le istituzioni per il mancato dialogo. Immediata la replica: "Confronto aperto"
Vendere Amsef prima che sia troppo tardi e che il valore di mercato scenda drasticamente. In sintesi, è questo il motivo che ha spinto l’amministrazione comunale di Ferrara ad avviare il processo di dismissione dell’azienda di onoranze funebri di proprietà dell - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.