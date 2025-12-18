Amsef scontro aperto I sindacati | Mancato confronto in Prefettura una farsa istituzionale

La disputa tra Amsef e le istituzioni si intensifica, con i sindacati che condannano il mancato confronto in Prefettura come una gestione superficiale delle problematiche. Le segreterie territoriali di Fp Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti esprimono forte delusione e sconcerto per il rifiuto dei vertici di Ferrara Tua e dell’assessorato al Bilancio di collaborare, alimentando tensioni e dubbi sulla trasparenza dell’intera vicenda.

