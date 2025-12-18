Amministratori con la laurea e per i morosi pagheranno tutti | Il no della Lega | Criticità
Le recenti novità aprono nuove opportunità per i fornitori e semplificano le procedure per i condomini in regola. Tuttavia, la Lega esprime preoccupazioni, evidenziando criticità legate alle misure che permettono di attingere direttamente dal conto condominiale o dai proprietari in regola in caso di morosità. Una svolta che potrebbe cambiare il panorama delle relazioni condominiali, ma che solleva anche interrogativi sulla gestione e sulla tutela di tutti i soggetti coinvolti.
Tra le novità, vantaggi per i fornitori, che nel caso di condòmini morosi potranno attingere direttamente al conto corrente condominiale o dai proprietari in regola . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
