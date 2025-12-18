Le recenti novità aprono nuove opportunità per i fornitori e semplificano le procedure per i condomini in regola. Tuttavia, la Lega esprime preoccupazioni, evidenziando criticità legate alle misure che permettono di attingere direttamente dal conto condominiale o dai proprietari in regola in caso di morosità. Una svolta che potrebbe cambiare il panorama delle relazioni condominiali, ma che solleva anche interrogativi sulla gestione e sulla tutela di tutti i soggetti coinvolti.

© Xml2.corriere.it - Amministratori con la laurea e per i «morosi» pagheranno tutti | Il no della Lega: «Criticità»

Tra le novità, vantaggi per i fornitori, che nel caso di condòmini morosi potranno attingere direttamente al conto corrente condominiale o dai proprietari in regola . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Leggi anche: Condominio, ecco la riforma: stop ai pagamenti in contanti e amministratori con la laurea. Per i «morosi» pagheranno tutti

Leggi anche: Per i morosi pagano tutti, niente pagamenti in contanti e amministratori con laurea: cosa prevede la riforma dei condomini

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Condominio, arriva la riforma: stop a pagamenti in contanti, amministratori laureati e per i «morosi» pagano tutti, le nuove regole e il testo integrale; Riforma del condominio, novità e tanti costi in più in arrivo per i proprietari; Riforma del condominio, per i morosi pagheranno tutti e i fornitori potranno rivalersi pure su chi è in regola; Condominio ecco la riforma | stop ai pagamenti in contanti e amministratori con la laurea Per i morosi pagheranno tutti.

Con la riforma dei condomini per i morosi pagano tutti, stop ai contanti e obbligo di laurea per gli amministratori - La proposta di legge a firma della deputata di Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini, e di altri dieci parlamentari, vuole modificare il codice civile e ridefinire i rapporti tra condòmini e amministr ... today.it