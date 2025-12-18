Amici registrazione 18 Dicembre 2025 | le anticipazioni

Il 18 dicembre 2025, Amici 25 torna con una registrazione ricca di emozioni e sorprese. Tra giudizi severi, sfide accese e momenti live coinvolgenti, la puntata promette di tenere tutti con il fiato sospeso. Un appuntamento da non perdere per scoprire chi si farà notare e quali sorprese riserverà questa nuova fase del talent.

© Anticipazionitv.it - Amici, registrazione 18 Dicembre 2025: le anticipazioni La nuova registrazione di Amici 25 del 18 dicembre 2025 promette una puntata compatta e intensa. Giudizi serrati tra canto e ballo, una maglia sospesa che accende il confronto, sfide già fissate per i prossimi ingressi e due momenti live che scaldano lo studio. In cattedra non mancano pareri diversi e qualche scintilla, mentre in sala i ragazzi misurano crescita, personalità e tenuta emotiva. Tra atmosfera natalizia e piccoli siparietti, il clima resta competitivo. Mancata espulsione Riccardo Stimolo: due ballerini commentano e. Amici 25: giuria e ospiti della registrazione di giovedì 18122025.

Amici 25, anticipazioni della 13ª puntata del 21 dicembre: Anna Pettinelli sospende Flavia - Nella registrazione del 18 dicembre c’è stata la sospensione della maglia di Flavia per volontà della sua insegnante, Anna Pettinelli ... it.blastingnews.com

Registrazione Amici 25/ Anticipazioni puntata 21 dicembre 2025: maglia sospesa per Flavia, le classifiche - Anticipazioni registrazione Amici 25 del 18 dicembre 2025: le classifiche, sfide e gli ospiti della puntata di domenica 21 dicembre su Canale 5 ... ilsussidiario.net

#amici: le anticipazioni della registrazione di oggi ATTENZIONE SPOILER!!! Questo pomeriggio si è registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica prossima, 21 dicembre. Queste le anticipazioni fornite da #superguidatv: - - - - - - facebook

BUONGIORNO AMICI Oggi ultima registrazione prima delle lunghe vacanze, come ogni anno. Quindi, a questa sera, con le ANTICIPAZIONI x.com

