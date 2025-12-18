Una settimana intensa ad Amici, con un incidente in sala tra Emiliano Fiasco e Giulia Pauselli che ha acceso le polemiche sui professori. La tensione si fa sentire mentre si discute del compito sul passo a due, alimentando il fermento tra concorrenti e giuria. Un episodio che promette di scuotere gli equilibri del talent, tra scontri e discussioni che tengono alta l’attenzione del pubblico.

© Anticipazionitv.it - Amici, incidente in sala per Emiliano: polemica sui professori

Settimana di fuoco ad Amici dopo il compito sul passo a due che ha coinvolto Emiliano Fiasco e la professionista Giulia Pauselli. La prova, pensata in risposta alla richiesta di Alessandra Celentano su Alessio Di Ponzio, è diventata il centro di una polemica: differenze fisiche, sicurezza in sala e presunte “ripicche” tra professori sono le parole chiave del caso. Mancata espulsione Riccardo Stimolo: due ballerini sbottano Amici 25: il compito di Alessandra Celentano su Alessio Di Ponzio. Tutto nasce dal compito di Alessandra Celentano ad Alessio Di Ponzio: un passo a due con Giulia Pauselli per lavorare su connessione e sicurezza con la partner. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

