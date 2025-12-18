Amici 25 anticipazioni tredicesima puntata | Arisa e Angelo Madonia tra i giudici
Scopri le ultime novità di Amici 25 con la tredicesima puntata, registrata oggi pomeriggio. Appuntamento su Canale 5 domenica 21 dicembre alle 14, dove i concorrenti si confronteranno con emozioni e sorprese. Tra i giudici, spiccano Arisa e Angelo Madonia, pronti a influenzare le sorti del talent con il loro talento e giudizio. Un episodio imperdibile per gli appassionati del programma.
Amici 25 arriva alla tredicesima puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda su Canale 5 domenica 21 dicembre alle 14. Si tratta dell’ultimo appuntamento del talent nel 2025. Amici 25: gli ospiti del 21 dicembre 2025. Tra i giudici della puntata – come anticipa Amici News – sono arrivati la coach di The Voice Senior Arisa per il canto e l’ex ballerino di Ballando con le Stelle Angelo Madonia e Garrison per il ballo. Ospite musicale, oltre alla stessa cantante, Jacopo Sol, nella scorsa stagione tra i banchi di Amici. Amici 25: ancora nessun eliminato. Al centro della puntata le sfide degli allievi finiti a rischio la scorsa settimana; anche questa volta nessun eliminato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
