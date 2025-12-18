Amici 25 anticipazioni puntata del 21 dicembre | sfide inediti e tensioni tra giudici

Il 21 dicembre torna Amici 25 con una puntata ricca di emozioni, sfide e colpi di scena. Tra intense prove di canto e ballo, esibizioni degli inediti e tensioni tra i giudici, il talent continua a sorprendere e coinvolgere il pubblico. Scopri tutti i dettagli di questa emozionante puntata, tra sfide avvincenti e decisioni che potrebbero cambiare il destino dei giovani talenti.

Tutti i dettagli della nuova puntata: le sfide di canto e ballo, le esibizioni degli inediti e le maglie sospese dai giudici di Amici 25. Oggi, 18 dicembre, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. La messa in onda di Amici 25 è prevista per domenica 21 dicembre. Nel frattempo, ecco tutto ciò che è accaduto in studio secondo le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV e dall'account X AmiciNews. Le sfide per l'ingresso Questa settimana, i concorrenti nelle ultime posizioni della scorsa settimana erano: Canto: Gard e Angie Ballo: Paola e Giorgia Durante la puntata, a sfidarsi sarà solo Gard, che si esibisce con il suo inedito e vince contro lo sfidante . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

